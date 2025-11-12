PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 221. haftada da DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek çocuklarına "Teslim olun, yuvanıza dönün" çağrısı yaptı.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, DEM Parti İl Başkanlığı önünde başlattıkları evlat nöbeti eylemi 221. haftasına girdi. Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla çocuklarına seslendi.

"12 yıldır davamızın peşindeyiz"

Oğlu PKK tarafından kaçırılan baba Halit Altun, uzun süredir sürdürdükleri mücadelenin sonuna yaklaştıklarına inandığını söyledi. Altun, "12 yıldır davamızın peşindeydik ve Allah'a şükür davamız sona erecek. Süreç gayet güzel gidiyor. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan süreçle birlikte artık umutluyuz" dedi.

Altun, çağrısını yineleyerek, "Sesimi duyuyorsunuz, gelip teslim olun. Bir an evvel yasalardan faydalanın. Oranın bize bir faydası olmaz, oradakilerin size de bir faydası olmaz. Gelin devletinize, yuvanıza, evinize sahip çıkın. Ailenizi, büyüklerinizi dinleyin ve bir an önce teslim olun" diye konuştu.

"Evlatlarımızı istiyoruz, barış istiyoruz"

Evladını bekleyen anne Gülbahar Teker de, umutlarını kaybetmeden eyleme devam ettiklerini ifade etti. Teker, "Ben oğlumu bekliyorum. Çocuklarımızın teslim olmasını istiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz, barış olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ