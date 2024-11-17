MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon sonucunda, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif görevde olan Serdar Tunagür yakalandı.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür'ün, Portekiz'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İstanbul'da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.