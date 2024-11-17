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MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu

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MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon sonucunda, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif görevde olan Serdar Tunagür yakalandı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür'ün, Portekiz'de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul'da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa
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