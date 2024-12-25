PKK/KCK Propagandası Yapan Şüpheli Kayseri'de Yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunan şüpheli Kayseri'de yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahsın Develi ilçesinde olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli; adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ