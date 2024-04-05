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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi

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Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partinin kazandığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Partinin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye evet mührü basılan yakılmış oy pusulaları bulunmuştu. - ŞANLIURFA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Abdullah Öcalan Şanlıurfa AK Parti Halfeti PKK Terör Yerel Haberler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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