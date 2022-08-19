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Pişkin hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Pişkin hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Gaziantep'te bir kuaförde tıraş olan müşteri, çırağın 5 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

Gaziantep'te bir kuaförde tıraş olan müşteri, çırağın 5 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. O anlar kameraya yansırken, telefonu çalan hırsızın kuaförden çıkarken selam vermesi pes dedirtti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Şahinbey ilçesine bağlı Alleben Mahallesi'ndeki bir kuaförde yaşandı. Akşam saatlerinde kuaförde tıraş olan bir müşteri, çırağın kasada şarjda olan cep telefonunu gözüne kestirdi. Bir süre kuaförde oyalanan müşteri, çırağın temizlik yapmasını fırsat bilerek cep telefonunu eşofmanının arka cebine koydu. Rahat tavırlarla kuaförden çıkan müşterinin hareketlerinden şüphelenen çırak, telefonun yerinde olmadığını görünce koşarak müşterinin peşine düştü.

Hırsızdan pes dedirten hareket

Müşterinin cep telefonu hırsızlığını iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Çırağın cep telefonunu çalan hırsızın, kuaförün önünde oturan iş yerine sahibine selam vermesi görüntüye yansırken, telefonu çalınan çırağın hırsızın peşinden koşarak çıkması da görüntüde yer aldı.

Koşarak hırsızı yakalayan çırağın cep telefonunu geri aldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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