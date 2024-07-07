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Pınarhisar'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Serkan Kafadar idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Kafadar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pınarhisar ilçesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan Kafadar idaresindeki 34 BKN 59 plakalı otomobil, Lüleburgaz istikametinden Pınarhisar'a gitmekte olan tıra arkadan çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Serkan Kafadar (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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