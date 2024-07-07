Pınarhisar'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pınarhisar ilçesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan Kafadar idaresindeki 34 BKN 59 plakalı otomobil, Lüleburgaz istikametinden Pınarhisar'a gitmekte olan tıra arkadan çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Serkan Kafadar (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ