Evdeki eğlence faciayla bitti! Pınar'ı öldürüp kaçtı, ilk ifadesinde bahanelerin arkasına sığındı: Korkutmak istedim - Haberler

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Evdeki eğlence faciayla bitti! Pınar'ı öldürüp kaçtı, ilk ifadesinde bahanelerin arkasına sığındı: Korkutmak istedim

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evdeki eğlence faciayla bitti! Pınar'ı öldürüp kaçtı, ilk ifadesinde bahanelerin arkasına sığındı: Korkutmak istedim

Iğdır'da Mahsun Abakay, arkadaşlarıyla eğlendiği evde 24 yaşındaki Pınar Kızıl'ı tabancayla vurarak öldürdü. 3 arkadaşıyla gözaltına alınan Abakay'ın, Kızıl'a tabancayı kurusıkı sanarak korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Dün öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Güler Sokaktaki evde Mahsun Abakay, arkadaşlarıyla eğlenirken iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI

Tabancadan çıkan kurşun Kızıl'ın göğsüne isabet etti ve yere düştü. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Pınar Kızıl'ı, hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi.

Pınar'ı öldürdü, 'korkutmak istedim' dedi

KORKUTMAK İSTERKEN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Genç kızın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis cinayet zanlısı olarak Mahsun Abakay'ı bugün sabah saatlerinde Aşağı Erhacı köyünde yakaladı. Abakay ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı. Mahsun Abakay'ın evde eğlendikleri sırada kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söylediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - 3. Sayfa

Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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