Haberler

Pikap 5 metreden sokağa uçtu: 2 yaralı

Pikap 5 metreden sokağa uçtu: 2 yaralı
Güncelleme:
+42 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’da kontrolden çıkan pikap, demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten sokağa uçtu.

Samsun'da kontrolden çıkan pikap, demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten sokağa uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada pikap sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 55 NC 449 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Pikap, yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Karamürsel Sokağı'na uçtu. Pikap, korkulukların alt tarafında bulunan 11 BBF 863 plakalı otomobilin üzerine düştükten sonra savrularak yere çakıldı. Kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan kadın M.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine motosikletli ambulans ekipleri ile kara ambulansı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi

"Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
2026-2027 tarımsal destek tutarları belli oldu! İşte tam liste

Tarım ve hayvancılık destekleri ürün ürün belli oldu! İşte tam liste
Yeni Parti'de isim krizi iddiası! Yargıtay'ın 'Kullanamazsınız' dediği öne sürüldü

Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama