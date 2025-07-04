Pes dedirten duyarsızlık! Ciğerlerimizi yakan yangınlar işte böyle çıkıyor

Pes dedirten duyarsızlık! Ciğerlerimizi yakan yangınlar işte böyle çıkıyor
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Pes dedirten duyarsızlık! Ciğerlerimizi yakan yangınlar işte böyle çıkıyor
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Bir sürücünün aracından attığı sigara izmariti, kuru otların tutuşmasına ve yangın çıkmasına yol açtı. Olay yerinden geçen ekipler, yangını büyümeden su dökerek söndürdü. Bu olay, dikkatsizliğin ne denli büyük sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dikkatsizlik ve duyarsızlık, bu kez yangın tehlikesiyle sonuçlandı. Arabasından sigara izmariti atan bir sürücü, yol kenarındaki kuru otların tutuşmasına neden oldu. O sırada tesadüfen bölgeden geçen ekiplerin zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlendi.

"İŞTE CANIMIZI YAKAN YANGINLAR..."

Olay anına ait görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar, "İşte canımızı yakan yangınlar böyle çıkıyor", "Bir izmarit yüzünden neredeyse orman yanacaktı" gibi yorumlarla duyarsızlığa isyan etti.

BAKAN YUMAKLI DA UYARDI

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdiği basın toplantısında vatandaşlara uyarılara bulunarak "Sadece bizde değil, bütün dünyada da benzer şekilde, benzer meteorolojik olaylar yaşanıyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse, bunu yapmayın. Bizi en çok yoran, savaş olarak nitelediğimiz orman yangınlarıyla mücadelede yeni cepheler açılması. Eğer bugün Buca'daki o duyarsızlık, o vurdumduymazlık, olmasaydı biz bugün Ödemiş yangınıyla ilgili sizlere güzel haberler veriyor olacaktık. Ama güçlerimiz bölündü, arkadaşlarımız yoruldu. 10 gündür bununla mücadele ediyoruz. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz ama bugün itibarıyla şu bir haftayı dışarıda ateş yakmadan, ateşe sebep olacak herhangi bir şeyi yapmadan geçirelim. Çıkan her yangını söndürmekle övünmek istemiyoruz, yangının çıkmamasını sağlayalım, bununla övünelim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Toplumda o kadar çok asalak yaşayan insan var ki...

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Haber Yorumlarıc5ngxwhsmr:

bazı insanlar insan demeye bin şahit gerekir ki boşuna yaşıyorlar maalesef

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Haber Yorumlarıayhan konca:

Sahi hiç düşünüyor musunuz orman yangınları niye Karadeniz veya başka ormanlık alanda çıkmıyor da sürekli Akdeniz de çıkıyor şüpheli durum

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Haber YorumlarıAhmet Yıldırım:

SANIRIM SİGARA SADECE AKDENİZ VE EGE'DE İÇİLİYOR.

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Sorumsuzluk söz konusuna değil Teroristlik bu Zigara icmesin biliyorsan yarin hic bir yere atilmaz oldugunuda bilmeli.

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