Pes dedirten duyarsızlık! Ciğerlerimizi yakan yangınlar işte böyle çıkıyor

Dikkatsizlik ve duyarsızlık, bu kez yangın tehlikesiyle sonuçlandı. Arabasından sigara izmariti atan bir sürücü, yol kenarındaki kuru otların tutuşmasına neden oldu. O sırada tesadüfen bölgeden geçen ekiplerin zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlendi.

"İŞTE CANIMIZI YAKAN YANGINLAR..."

Olay anına ait görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar, "İşte canımızı yakan yangınlar böyle çıkıyor", "Bir izmarit yüzünden neredeyse orman yanacaktı" gibi yorumlarla duyarsızlığa isyan etti.

BAKAN YUMAKLI DA UYARDI

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdiği basın toplantısında vatandaşlara uyarılara bulunarak "Sadece bizde değil, bütün dünyada da benzer şekilde, benzer meteorolojik olaylar yaşanıyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse, bunu yapmayın. Bizi en çok yoran, savaş olarak nitelediğimiz orman yangınlarıyla mücadelede yeni cepheler açılması. Eğer bugün Buca'daki o duyarsızlık, o vurdumduymazlık, olmasaydı biz bugün Ödemiş yangınıyla ilgili sizlere güzel haberler veriyor olacaktık. Ama güçlerimiz bölündü, arkadaşlarımız yoruldu. 10 gündür bununla mücadele ediyoruz. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz ama bugün itibarıyla şu bir haftayı dışarıda ateş yakmadan, ateşe sebep olacak herhangi bir şeyi yapmadan geçirelim. Çıkan her yangını söndürmekle övünmek istemiyoruz, yangının çıkmamasını sağlayalım, bununla övünelim" dedi.