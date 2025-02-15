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Peru'da Köprü Çökmesi: 2 Ölü, 41 Yaralı

Peru'da Köprü Çökmesi: 2 Ölü, 41 Yaralı
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Peru'nun kuzeyinde bir köprünün çökmesi sonucu iki katlı otobüs ve bir otomobil nehre düştü. Facia sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Peru'da bir köprünün çökmesi sonucu iki katlı otobüs ile bir otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde Panamerikan kara yolunda bulunan 60 metre uzunluğundaki bir köprü çöktü. Facia sırasında köprüden geçen ve 50'den fazla yolcunun bulunduğu iki katlı otobüs ve bir otomobil nehre düştü. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda otobüs şoförü ve 1 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı, 41 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kuzeydeki liman kenti Chimbote'den yola çıkan otobüs, başkent Lima'ya gidiyordu.

1960'lı yıllarda otoyol üzerinde inşa edilen köprünün çökme nedeni bilinmiyor.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre And Dağları'nda bulunan ülkede 2023 yılında trafik kazalarında 3 bin 138 kişi hayatını kaybetti. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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