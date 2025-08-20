Perrie Edwards: İki Kez bebeğimi kaybettim

Little Mix grubunun dünyaca tanınan İngiliz şarkıcısı Perrie Edwards (32), ilk kez yaşadığı iki düşük hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 2021 yılında futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile ilk çocuğu Axel'i kucağına alan ünlü isim, aslında bu mutluluğa ulaşmadan önce kalp kırıcı deneyimler yaşadığını söyledi.

Katıldığı "We Need To Talk" adlı podcast programında konuşan Edwards, hem ilk gebeliğinde çok erken dönemde bir düşük yaşadığını, hem de Axel'in doğumundan bir yıl sonra ikinci bebeğini 24. haftada kaybettiğini açıkladı.

"İLK KONTROLÜMDE BEBEK YOKTU, KİMSE YANIMDA DEĞİLDİ"

İlk kez anne olacağını öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşayan Edwards, kısa süre sonra başlayan kanama nedeniyle hastaneye gittiğini ve burada bebeğin kalp atışının bulunmadığını öğrendiğini anlattı. O an yalnız olduğunu vurgulayan sanatçı, "Sanki hamilelik testini yanlış okumuşum gibi hissettim. Her şey hayal gibiydi" dedi.

"AXEL BENİM GÖKKUŞAĞI BEBEĞİM"

İlk düşük sonrası ikinci kez hamile kalan Edwards, yaşadığı korkuları da gizlemedi. Oğlu Axel'e hamileyken sürekli bir endişe içinde olduğunu söyleyen şarkıcı, "12 haftalık kontrolü geçmek için gün sayıyordum. Hamile kalmayı çok seviyorum ama o dönem her şeyin yolunda gitmesi için hep dua ettim" ifadelerini kullandı.

Edwards, Axel'i "gökkuşağı bebeği" olarak tanımladı. Bu terim, önceki bir kaybın ardından doğan bebekler için kullanılıyor.