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Paşabağları'nda Mahsur Kalan Turist AFAD Tarafından Kurtarıldı

Paşabağları'nda Mahsur Kalan Turist AFAD Tarafından Kurtarıldı
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Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Paşabağları ören yerinde peribacasında mahsur kalan turist, AFAD ekiplerinin başarılı çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarında bulunan Paşabağları ören yerindeki peribacasında mahsur kalan turist, AFAD ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabağları mevkiinde bulunan peribacalarının üzerinde bir turistin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kayalık alanda mahsur kalan turiste ulaşmak için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin özverili müdahalesi sonucu mahsur kaldığı yerden güvenli şekilde kurtarılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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