Peri masalı gibi düğünle evlenen psikolog çift, müteahhidi hırsızlıkla suçlanan binanın enkazında can verdi

Babasının otelinde peri masalı bir düğünle evlenen psikolog Hayat Boğdağ ve meslektaşı Seyit Ali Liman, depreme düğünden sonra taşındıkları evde yakalandı. 3 yıl önce yapılan ve müteahhidi hırsızlıkla suçlanan binanın enkazında ikisinin de cansız bedeni bulundu.

Psikolog Hayat Boğdağ, oteli ve restoranı olan turizmci iş adamının Tahsin Boğdağ'ın kızıydı. İstanbul'da bir üniversitede psikoloji eğitimi alan Hayat, yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Hatay'a ailesinin yanına döndü. Hayat, Samandağ'da özel bir klinikte uzman psikolog olarak çalışıyordu. Seyit Ali Liman ile hayatlarını birleştirme kararı aldıklarında görkemli bir düğün için de hazırlıklar başladı.

TAŞINDIKLARI BİNA İKİSİNE DE MEZAR OLDU

9 Temmuz 2022'de nikahları kıyılan çiftin düğünü gelinin babasına ait otelde yapıldı. Davetlilerin arasına, onlarca davulcunun arasında oynayarak giren genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Ancak taşındıkları 3 yıllık bina ikisine de mezar oldu. Düğünden 7 ay sonra 6 Şubat sabahı enkaza düşen çiftin acı haberi 7. gün geldi. Genç kızın ailesi müteahhit Mithat Kuk'u suçladı.

ACILI AİLE, MÜTEAHHİTİN TUTUKLANMASINI İSTİYOR

Kuk'un depreme dayanıklı diye pazarladığı lüks dairelerin çoğu depremde yıkıldı. Acılı aile, çocuklarının ölümüne neden olan Mithat Kuk ve diğer sorumluların tutuklanmasını istiyor.

Kaynak: Beyaz TV