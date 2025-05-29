Pendik TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı

İSTANBUL - Pendik'te TEM otoyolunda sabah saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen tır, kazadan yaklaşık 6 saat sonra vinç ile kaldırıldı. Tırın kaldırılmasıyla yoldaki trafik akışı normale döndü.

Pendik'te TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde saat 05.40 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 BPT 95 plakalı Mercedes markalı tırın sürücüsü Eyüp Tanrıverdi, önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca tırın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan tır yola devrildi. Sürücü Tanrıverdi hafif yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Tırın dorsesinde bulunan klima soğutma tüpleri, başka bir tırın dorsesine aktarıldı. Devrilen tır, olay yerine gelen iki vince halatlar ile bağlanarak kaldırıldı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.