Pendik'te "yol verme" kavgasında sırtından bıçaklanarak öldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 15.30 sıralarında trafikte dehşet yaşandı. İddiaya göre, yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü Y.S. ile "yol verme" tartışması yaşadı.

YOL VERME KAVGASINDA SIRTINDAN BIÇAKLANDI

İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içinde alevlenerek kavgaya dönüştü. Turan Yılmaz, aracından aldığı sopayla motosikletliye saldırdı. Y.S. ise yumruklarla karşılık verdi. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlandıktan kısa süre sonra taraflar tekrar birbirine girdi. Kavgaya sonradan dahil olan ve Y.S'nin kardeşi olduğu öne sürülen A.S, elindeki bıçakla Turan Yılmaz'ı sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Turan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, firari şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Turan Yılmaz

"ENSESİNİ TUTUP 'BENİ HASTANEYE YETİŞTİRİN' DEDİ"

Yaşananlara şahit olan çevre esnafından Eyüp Mecerek, "Adamın engelli bir çocuğu vardı. Arabada gezdiriyordu. Sonra dışarıda kavga çıktı. Bağırma sesleri duydum. Adama kaskla vurmuş yanında karısı da vardı. Demir aldı kovaladı sonra dışarıdan bağırma sesleri geldi. Ben koştum baktım. Adam arabaya biniyorken arkadan ensesine bıçakla vurdu. Adam ensesini tuttu 'Beni hastaneye yetiştirin' dedi" şeklinde konuştu. Öte yandan, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.