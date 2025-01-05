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Pendik'te "yol verme" kavgasında sırtından bıçaklanarak öldü

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Pendik'te otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında "yol verme" meselesinden çıkan tartışmada kan aktı. Otomobil sürücüsü, aracına binerken motosikletlinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklandı. Sürücü hayatını kaybederken görgü şahidi, "Adam ensesini tuttu 'Beni hastaneye yetiştirin' dedi." ifadesini kullandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 15.30 sıralarında trafikte dehşet yaşandı. İddiaya göre, yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü Y.S. ile "yol verme" tartışması yaşadı.

YOL VERME KAVGASINDA SIRTINDAN BIÇAKLANDI

İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içinde alevlenerek kavgaya dönüştü. Turan Yılmaz, aracından aldığı sopayla motosikletliye saldırdı. Y.S. ise yumruklarla karşılık verdi. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlandıktan kısa süre sonra taraflar tekrar birbirine girdi. Kavgaya sonradan dahil olan ve Y.S'nin kardeşi olduğu öne sürülen A.S, elindeki bıçakla Turan Yılmaz'ı sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Turan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, firari şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Pendik'te 'yol verme' kavgasında sırtından bıçaklanarak öldüHayatını kaybeden Turan Yılmaz

"ENSESİNİ TUTUP 'BENİ HASTANEYE YETİŞTİRİN' DEDİ"

Yaşananlara şahit olan çevre esnafından Eyüp Mecerek, "Adamın engelli bir çocuğu vardı. Arabada gezdiriyordu. Sonra dışarıda kavga çıktı. Bağırma sesleri duydum. Adama kaskla vurmuş yanında karısı da vardı. Demir aldı kovaladı sonra dışarıdan bağırma sesleri geldi. Ben koştum baktım. Adam arabaya biniyorken arkadan ensesine bıçakla vurdu. Adam ensesini tuttu 'Beni hastaneye yetiştirin' dedi" şeklinde konuştu. Öte yandan, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAli Teke:

Motosikletler İstanbul’u Hindistan’a çevirdi hepsi kabadayı mafyamatik tipler aşında ekmeğinde olanlar hariç hepsi bela insanların başına , kavga edecekseniz vurun indirin polisle giden gelirde tabutla giden gelmez Ayrıca lafa gelince bunlar araç trafikte ama ters yön her türlü yasaklar bunlara serbest mi Lütfen ist emniyeti bunlara çözüm bulsun

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Yol vermedi diye 3 dk geç mi kalacaktın,hadi şimdi git hapse 6 sene doya doya yat, yazık gerçekten yazık bu tür olaylar tek Türkiye de olur, Avrupa ve başka ülkelerde hiç böyle olmuyor

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Videoda araba sürücü nasil once siddet kullaniyor. Yumruğu yiyince nasıl geri kosuyor kaciyor sopa almaya gidiyor sonra onunla saldiriyor. Siddete doymuyor. Araba sürücü resmen istedi başına belayı iyi dikkat edin. Zaten araba öndeydi durdu bulaştı motorcuya. İlerleseydi bisey yoktu. Resmen hak etmiş sahte rambo

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Haber YorumlarıYavuz Çıplak:

Bence bu kavgaya en buyuk sebep zaten dar olan yolun daha da cok daralmasina sebep olan 2. siraya park eden KAMYONET surucudur...

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Haber Yorumlarıhasan polat:

arabadan çıkıp zayıf gördüğüne dayılanmak

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Haber YorumlarıFerit Er:

bu aralardan giren motorcular bi gun size tam girecekler az kaldi.milletin sabri kalmadi

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Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

motorlubisiklet kullanan ooo cccc leri piyasadan kaldırın

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Gözünü seveyim Avrupa.

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Haber YorumlarıBlackened:

Yanında eşin var çocuğun var, ne diye arabandan fırlayıp üstüne gidiyorsun be abi! İki kişiden biri tamam birader kusura bakma dese olay kapanacak. Erkeklikten birşeyler mi dökülür, eyvallah deyip devam edince?

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