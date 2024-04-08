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Yediemin otoparkında yangın! Araçlara sıçrayan alevleri ekipler güçlükle söndürdü

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Pendik'te bulunan yediemin otoparkında bulunan kaçak alkollerin muhafaza edildiği depoda yangın çıktı. Alevler aynı noktada bulunan 2 tıra sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Pendik'te bulunan Yedi Emin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Büro Amirliği'ne bağlı kaçak alkollerin muhafaza edildiği alanda henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Çok sayıda kaçak alkol şişelerinin alev aldığı yangın aynı noktada bulunan 2 tıra da sıçradı.

2 TIRDA HASAR MEYDANA GELDİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su ve köpükle müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangın sonrası polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldı. Dorseleri yanan 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

Olay yerinden kareler;

Yediemin otoparkında yangın! Kısa sürede büyüyen alevler araçlara sıçradı

Yediemin otoparkında yangın! Kısa sürede büyüyen alevler araçlara sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik Olaylar İstanbul 3.Sayfa Haberler

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