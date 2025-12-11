Pendik'te yangın faciasında aileye ait fotoğraflar ortaya çıktı

Pendik'te gece meydana gelen yangında, evde yalnız bırakılan üç çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GECE EVDE ÇIKAN YANGINDA 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, gece 02.37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne S.S. (28), kızı E.N.Z.'yi (1) hastaneye götürmek için Ö.S. (2), C.Ç. (9) ve Z.S. (5) ve M.A.Ç. (11) isimli dört çocuğu evde yalnız bıraktı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Entübe edilen M.A.Ç. (11) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S. ise serbest bırakıldı.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Son olarak konuya ilişkin, yangında hayatını kaybeden çocuklara ve aileye ait olduğu belirtilen bazı sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı. Anne S.S.'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarda anne S.S. ile babanın; yanı sıra hayatlarını kaybeden C.Ç., Ö.S. ve ağır yaralı olarak kurtarılan M.A.Ç. (11)'nin yer aldığı görüldü.