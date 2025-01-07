Pendik'te Uyuşturucu Denetimi: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Pendik'te polis ekipleri İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde durdurulan bir araçtaki 2 kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Pendik Çamçeşme Mahallesinde denetimler gerçekleştirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı denetimde durdurulan bir otomobilin içindeki 2 kişinin üzerini arayan ekipler şüpheli şahıslardan birinin üzerinde uyuşturucu hap buldu. Uyuşturucu haplarının şahıslardan birinin çorabının altına sakladığını tespit eden polis ekipleri tarafından yakalanan F.K ve B.A. isimli şahıslar içicilik suçundan gözaltına alındı. Durdurulan otomobilde sentetik ve normal olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Vatandaşlarımızın desteği bizler için çok önemli"

Denetim sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Pendik ilçemizdeyiz. Anadolu Yakası'na ilk olarak Pendik'te başladık denetimlerimize. Narkotik ve Asayiş ekiplerimizle sahada vatandaşlarımızın tabi desteğiyle biraz evvel bir vatandaşımızla da konuştuk. Onların desteği bizler için çok önemli. 7/24 çalışan fedakar teşkilatımızın tabii en önemli destekçisi İstanbul halkımız. Bu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Özellikle biraz evvel arkadaşlarımız, uyuşturucu gençliğimize ve geleceğimizi çalan uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız. Arkadaşlarımızla uygulamalarının sonuçlarını da zaten paylaşıyorlar. Önemli, caydırıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Sokak çetelerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL