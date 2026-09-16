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Pendik’te trafikte korku dolu anlar: Sürücüye tokat attı, motoruna zarar verdi

Pendik’te trafikte korku dolu anlar: Sürücüye tokat attı, motoruna zarar verdi
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İstanbul’un Pendik ilçesinde trafikte seyir halindeyken kör noktadan aniden çıkan bir sürücü, kendisine küfür edildiğini düşündüğü motosikletliyi takip ederek darp etti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte seyir halindeyken kör noktadan aniden çıkan bir sürücü, kendisine küfür edildiğini düşündüğü motosikletliyi takip ederek darp etti. Öfkeli sürücünün motora yumruk atıp zarar verdiği anlar ise bir vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay önceki gün Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü, sol kör noktasından aniden önüne kıran araç sürücüsüne tepki gösterdi. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, küfür edildiğini iddia ederek uzaklaşmaya çalışan motosikletlinin peşine düştü.

Sürücünün takibi sonucu önü kesilen motosikletli tokat atılarak darp edilirken, aracı da zarar gördü. Olayın ardından karakola giderek şikayette bulunan mağdur vatandaş, "Trafikte aniden önüme çıktı, arkamı dönüp bakınca küfür ettiğimi sanarak beni takip etti. Darp edildim ve motoruma zarar verildi. Bu tür kendini mafya sanan kişilerin dışarıda gezmesini istemiyorum" diyerek yetkililere sesini duyurmak istediğini belirtti.

Öte yandan öfkeli sürücünün motosiklet sürücüsüne tepki gösterdiği ve motosikleti yumruklayarak zarar verdiği anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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