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Pendik'te toprak kayması binaya dayanınca bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi

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Pendik'te toprak kayması binaya dayanınca bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi
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Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bitişikteki inşaat kazısı ve yağmur suyu nedeniyle bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Çökme riski binaya ulaşınca bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi, ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pendik'te bitişikteki inşaat çalışması ve etkili olan yağışlar nedeniyle bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Çökme riskinin binaya kadar ulaşması üzerine bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Bitişikte yer alan inşaat kazısı ve etkili olan yağmur suyunun zemin yapısını yumuşatması nedeniyle, bir binanın bahçe kısmında çökme ve toprak kayması meydana geldi. Yağışın etkisiyle derinleşen toprak kayması kısa sürede genişleyerek binanın temel zeminine kadar dayandı.

Durumu fark eden ve binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek alanı emniyete aldı. Yaşanabilecek olası bir felaketin önüne geçilmesi amacıyla bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağmur suyunun kaymayı artırmaması için zemin üzerinde örtüleme çalışması yürütülürken, ekiplerin olay yerindeki risk değerlendirmesi ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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