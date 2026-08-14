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Ters Yön Vincine 20 Bin TL Ceza

Ters Yön Vincine 20 Bin TL Ceza
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Pendik’te D-100 güney yan yolunda trafiği tehlikeye düşürerek ters istikamette vinç kullanan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde tespit edildi.

Pendik'te D-100 güney yan yolunda trafiği tehlikeye düşürerek ters istikamette vinç kullanan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde tespit edildi. Trafik denetimlerinde sürücüye 20 bin lira idari para cezası kesildi.

Olay, 13 Ağustos günü Pendik Kaynarca D-100 güney yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 UT 9510 plakalı vinç sürücüsü Cumali K. (40), aksine bir işaret bulunmamasına rağmen yerleşim yeri içerisindeki bölünmüş kara yolunda aracını ters istikamette sürdü.

Söz konusu anlara ait görüntülerin ortaya çıkması ve tepki çekmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde sürücü Cumali K.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin yerleşim yeri içerisinde bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürmesi'ni kapsayan 46/2-i maddesi gereğince 20 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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