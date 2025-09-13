Haberler

Pendik'te Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Pendik'te Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, 3 ve 4'üncü katlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, can kaybı yok ancak maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki tekstil atölyesinde saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın 3 ve 4'üncü katlarını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
