Pendik'te Spotçu Dükkanında Yangın Çıktı

Pendik'te iş yerinde yangın çıktı

İSTANBUL - Pendik bulunan bir spotçuda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay Kurtköy mahallesi Nilay sokakta 10.30 sıralarında 7 katlı binanın alt katında bulunan spotçu dükkanında meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.