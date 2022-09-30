Pendik'te rehine krizi: İkna etmek için saatlerce uğraştılar Pendik'te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, platonik aşk yaşadığı genç kızı rehin aldı.

Pendik'te rehine krizi: İkna etmek için saatlerce uğraştılar

İSTANBUL - Pendik'te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, platonik aşk yaşadığı genç kızı rehin aldı. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi, Kahraman Sokak'ta bulunun Ersoy Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, M. Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. M. Ç., platonik aşk yaşadığı hastane personeli D. A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp D. A. ile hastane otoparkına indi. Genç kızla bir süre tartışan şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı D. A.'nın başına dayayan M. Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

Hastane otoparkına çok sayıda polis sevk edildi

Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. D. A.'yı yaklaşık 1 saat boyunca rehin alan M. Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.