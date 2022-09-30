Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te rehine krizi: İkna etmek için saatlerce uğraştılar

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te rehine krizi: İkna etmek için saatlerce uğraştılar Pendik'te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, platonik aşk yaşadığı genç kızı rehin aldı.

Pendik'te rehine krizi: İkna etmek için saatlerce uğraştılar

İSTANBUL - Pendik'te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç, platonik aşk yaşadığı genç kızı rehin aldı. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi, Kahraman Sokak'ta bulunun Ersoy Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, M. Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. M. Ç., platonik aşk yaşadığı hastane personeli D. A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp D. A. ile hastane otoparkına indi. Genç kızla bir süre tartışan şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı D. A.'nın başına dayayan M. Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

Hastane otoparkına çok sayıda polis sevk edildi

Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. D. A.'yı yaklaşık 1 saat boyunca rehin alan M. Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Furkan Çelik - 3. Sayfa

Kurtköy Pendik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title