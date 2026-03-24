Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde otomobil takla attı: 2 yaralı

İstanbul Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil beton bariyerlere çarparak takla attı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde kontrolden çıkan otomobilin gişelerin beton bariyerlerine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada, araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Pendik'te, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre D.Ç. idaresindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Ankara istikameti üzerinde takla atarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü D.Ç. ve yanındaki yolcuyu yaptıkları çalışma sonucu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında karar
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı

Trump'ın sözleri havada kaldı! Son zamanların en ağır saldırısı
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
500

Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
LGS başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi
Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar

Erol Köse'nin ölümünden sonra demediğini bırakmadılar
''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' dedi, idolünü açıkladı
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
ABD 'Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk' dedi, İran resti çekti

ABD "Hürmüz Boğazı'nda bulduk" dedi, İran resti çekti