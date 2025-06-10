Pendik'te Ormanlık Alanda Kaybolan Şahıs İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Pendik Veli Baba Mahallesi'nde Aydos Ormanı'na giren 49 yaşındaki Şaban Aksoy'dan haber alamayan ailesi durumu ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, kaybolan şahsı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Pendik'te orman içinde haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Şaban Aksoy (49) isimli şahıs, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde 34 LD 0515 plakalı aracını yol üzerine park edip Aydos Ormanı'na girdi. Bir süre sonra Aksoy'dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aksoy'u bulmak için hassas burunlu köpek ve dron ile arama çalışmaları başlattı.
Ekiplerin arama çalışması devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa