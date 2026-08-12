Pendik'te Metruk Evde Yangın: Bitişik Bina Hasar Gördü

İstanbul'un Pendik ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Nurettin Topçu Caddesi'nde bulunan metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle metruk evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sıçradığı binada ise hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı