Pendik'te koca dehşeti: Eşini öldürdü, çocuklarını arayıp 'annenizi öldürdüm' dedi

Pendik'te yaşayan 65 yaşındaki kadın, konuşmak için bir süredir sorun yaşadığı eşinin evine gitti. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkması üzerine 67 yaşındaki Yüksel Çiftçi, eşini silahla vurarak öldürdü. Eşini vuran şahıs, çocuklarını telefonla arayarak "Annenizi öldürdüm" dedikten sonra aynı silahla intihar etti.

Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre bir süredir eşiyle problemler yaşayan 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, küçük oğlunun evine ziyarete gitti. İddiaya göre kadını, bir süredir problem yaşadığı 67 yaşındaki kocası Yüksel Çiftçi konuşma bahanesiyle evine çağırdı.

KADINI ÖLDÜRÜP ÇOCUKLARINI ARADI

Eşinin evine giden Fadime Çiftçi, evde eşi Yüksel Çiftçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşini öldüren şahıs daha sonra çocuklarını arayarak "Annenizi öldürdüm" dedi. Çocuklarıyla yaptığı konuşmasını sonlandıran şahıs, aynı silahla kendisini vurdu. Şahıs, yaralı olarak kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Mahalle sakinlerinden Muhammed Yusuf Acukcu, "İkisi de mahallemizin büyüklerindendi. İkisinin de ekmeğini yedik, elinde büyüdük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok üzüldük. Bir anlık cinnet demek ki" şeklinde konuştu.