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Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı

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Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 saldırgan polis tarafından yakalandı.

Pendik'te ev sahibi 2 kişi ile kiracıları arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken; 2 saldırgan polis tarafından yakalandı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde kira konusunda anlaşamayan ev sahibi 2 kişi ve kiracıları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Ev sahibi 2 kişinin bıçakla saldırdığı kiracı 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere üzere emniyete götürüldü.

Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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