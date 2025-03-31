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Pendik'te Kebapçıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Pendik'te husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, müşterilerin hedefi olduğu olayda 1 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Pendik'te şüpheli şahıslar, husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanına silahla ateş açtı. Dükkanda yemek yerken kurşunların hedefi olan 3 müşteriden biri hayatını kaybederken ikisi yaralandı.

Olay, Pendik'te Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kebapçıda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanının önüne otomobille gelen şahıslar tarafından, dükkana doğru silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen ve husumetli taraflarla ilgileri olmayan müşteriler Koray İspir, Yusuf Topal ve Emrullah Gürlük kurşunların hedefi oldu.

Şüpheliler olay sonrası hızla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla vurulan Koray İspir hayatını kaybederken, yaralanan Topal ve Gürlük ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Pendik'te Kebapçıya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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