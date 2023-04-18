Başka bir otomobille çarpışan araç fırına daldı! 5 kişi yaralandı

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Sürücü, fırına çarparak durabilirken kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Pendik Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeki Bircan Uysal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil sokağa savrulurken, Sait hakimiyetindeki otomobil ise fırına çarparak durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.