Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 22.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki polis ekiplerinin zamanında karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anları kameralara yansıdı

Kaymakamlık lojmanının önündeki silahlı çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı