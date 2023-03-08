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Pendik'te karısını öldüren şahıs, kendisini 5. kattan aşağı attı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Pendik ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren şahıs, 5. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atlayarak intihar etti.

Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında, 29 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşar, Adıyamanlı depremzede ailesini İzmir'e yerleştirdikten sonra İstanbul'a döndü. Tülay Erşahin Yaşar ile eşi Murat Yaşar (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Pendik'te karısını öldüren şahıs, kendisini 5. kattan aşağı attı

KARISINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Y. önce karısını defalarca kez bıçakladıktan sonra 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde bıçaklanmış vaziyette yatan kadın ile balkondan atlayan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pendik'te karısını öldüren şahıs, kendisini 5. kattan aşağı attı

OLAYA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Pendik'te karısını öldüren şahıs, kendisini 5. kattan aşağı attı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelyalı Mahallesi İstanbul İntihar Pendik 3. Sayfa Haberler

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