Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu, çalışmalar durduruldu

Pendik'te İSKİ'ye ait kanalizasyon kazısı sırasında, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemik bulunması üzerine kazı çalışması durduruldu.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine alana polis ekipleri sevk edildi. Çalışma alanında bulunan kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

"YAKINLARDA ESKİ BİR RUM MEZARLIĞI VAR"

Olayın olduğu bölgede oturan Umut Yavuz, "Zaten bu yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var. Herhalde eskiden buralarda bir mezarlık falan olduysa yeni çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Yan tarafımızdan da kapalı, oradan eski kalıntılar çıkmıştı" dedi.