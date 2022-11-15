Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu, çalışmalar durduruldu

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te İSKİ kanalizasyon kanalı kazısı sırasında kazılan yerden insan kemikleri çıktı. Kemiklerin bulunduğu kazıda çalışma durduruldu. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Pendik'te İSKİ'ye ait kanalizasyon kazısı sırasında, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemik bulunması üzerine kazı çalışması durduruldu.

Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine alana polis ekipleri sevk edildi. Çalışma alanında bulunan kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Pendik'te kanalizasyon kazısı sırasında insan kemikleri bulundu

"YAKINLARDA ESKİ BİR RUM MEZARLIĞI VAR"

Olayın olduğu bölgede oturan Umut Yavuz, "Zaten bu yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var. Herhalde eskiden buralarda bir mezarlık falan olduysa yeni çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Yan tarafımızdan da kapalı, oradan eski kalıntılar çıkmıştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Pendik İSKİ su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title