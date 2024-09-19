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Pendik'te Drift Yapan Kadın Sürücüye 45 Bin TL Ceza

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Pendik'te drift atarak tozu dumana katan kadın sürücüye 45 bin 210 TL para cezası kesildi. Sürücü, yapılan ihbar üzerine gözaltına alındı.

Pendik'te drift atarak tozu dumana katan sürücüye 45 bin TL para cezası

İSTANBUL - Pendik'te drift atarak tozu dumana katan kadın sürücü hakkında 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı.

Görüntüler Pendik'te kaydedildi. Drift atarak seyir eden bir kadın sürücü tozu dumana kattı. Görüntüler üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç plakasını tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın sürücü hakkında 45 bin 210 TL idari para cezası kesilerek aracı bağlandı. Ceza yiyen sürücünün aracıyla drift attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te Drift Yapan Kadın Sürücüye 45 Bin TL Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - 3.Sayfa

Pendik

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