Pendik'te çıkan yangında tüp patladı

Pendik'te korku dolu anlar: Çıkan yangında tüp patladı

Pendik'te çıkan yangında patlama anları kamerada

İSTANBUL - Pendik'te 5 katlı apartmanın 1 'inci katında çıkan yangında tüp patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede çıkan yangında tüp patladı. Patlama anları cep telefonu kamarasına yansırken, alevler daireyi sardı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.