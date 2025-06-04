Pendik'te Bıçak Çeken Genç Tutuklandı

Pendik'te Bıçak Çeken Genç Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pendik'te Bıçak Çeken Genç Tutuklandı
Haber Videosu

Pendik'te yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden 17 yaşındaki genç tutuklandı. Araç kamerasına yansıyan olayın ardından şahıs gözaltına alındı ve silahla tehdit suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Pendik'te tartıştığı sürücüye bıçak çeken 17 yaşındaki genç tutuklandı

İSTANBUL - Pendik'te yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit eden 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Pendik'te 31 Mayıs 2025 tarihinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıkmıştı. Elinde bıçakla aracından inen 17 yaşındaki çocuk şüpheli, tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit etmişti. O sırada araçta bulunan ve babasına bıçak çekildiğini gören genç kızın ve annesinin yaşadığı panik araç kamerasına yansımıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Suça Sürüklenen Çocuk E.T.gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen E.T., ifadesinde, "Bıçağı havaya savurmadım. Araç sahibi elini torpidoya attı, bana zarar vereceğinden korktum. Bıçak işlevsizdir, bıçağı sallamadım, tehdit etmedim. Kendisi bana saldırdı, hakaret etti. İki hafta sonra mezuniyetim vardı" dedi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen E.T., 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.