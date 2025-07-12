Pendik'te Aydos Ormanı'nda Yangın

Pendik'te Aydos Ormanı'nda Yangın
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Pendik'te Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın söndürme işlemleri hava destekli olarak devam ediyor.

Pendik'te Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın söndürme işlemleri çevre ilçelerden gelen hava desteğiyle devam ediliyor.

Aydos Ormanı'nda meydana gelen yangın orman yolunda etkili şekilde devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, son olarak Sarıyer'den yangın söndürme helikopterinin bölgeye hava desteğine geldiği aktarıldı. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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