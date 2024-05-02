Pendik'te araçlara saldıran genç kadına tepki

Pendik'te ailesine sinirlendi, hıncını mahalledeki araçlardan çıkardı...O anlar kamerada

Pendik'te araçları taşlanan mahalleli genç kadına tepki gösterdi

İSTANBUL - Pendik'te iddiaya göre, ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın hıncını araçlardan çıkardı. Mahallede park halinde bulunan araçların camlarını ve aynalarını kıran kadın, mahalle sakinleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Araçları zarar gören mahalle sakinleri kadından şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorunlar yaşan genç kadın hıncını mahallede park halinde bulunan araçlardan çıkardı. Kadın yerde bulduğu taşlarla araçlara saldırdı. Araçlara taş savuran genç kadın, araçların camlarını parçaladı, aynalarını kırdı. Mahalle sakinleri, kadını sakinleştirmekte zorlanırken, araçları zarar gören vatandaşlar kadından şikayetçi oldu. Öte yandan, kadının araçlara saldırma anı ve vatandaşların kadına müdahale etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.