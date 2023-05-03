Pendik'te 2 araç çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Pendik sahil yolunda aynı yöne gitmekte olan iki aracın çarpışması sonucu, araçlardan biri kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Pendik sahil yolunda aynı yöne gitmekte olan iki aracın çarpışması sonucu, araçlardan biri kontrolden çıkarak refüje çarptı. Araç içerisinde bulunan 1'i kalp hastası bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamete gitmekte olan Ömer Tunahan Demirci'nin kontrolündeki 61 AEV 857 plakalı otomobille Hüseyin Tufan hakimiyetindeki 77 BE 665 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hüseyin Tufan kontrolündeki hafif ticari otomobil kontrolden çıkarak refüje savruldu. Kazada refüje çarpan araçtaki 1'i kalp hastası bebek 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin de çalışma başlattı. - İSTANBUL