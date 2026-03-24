Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerindeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde bir aracın beton bariyerlere çarpması sonucu kaza meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın hızlı girişi ve çarpma anı kayıt altına alındı. Sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde beton bariyerlere çarparak takla atan aracın kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın gişelere doğru hızla ilerlediği ve bir anda beton bariyere çarptığı görüldü.

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde D.Ç. idaresindeki Hyundai marka 34 PAB 427 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek gişelerin beton bariyerlerine çarpmıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü D.Ç. ve yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde gişelere girdiği; ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek bir anda beton bariyerlere girdiği anlar dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

