Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı

Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
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Pendik'de öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
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İstanbul Pendik'te Ergenekon Ortaokulu'nda tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmenin, öğrenciyi tehdit ederek 'seni gebertirim' dediği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Ayrıca öğretmenin Maltepe'den Pendik'e sürgün gönderildiği belirtildi.

Ergenekon Ortaokulu'nda görev yaptığı sınıfta tahtaya kaldırdığı öğrencisine sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan öğretmen, öğrenciyi tehdit ederek hakaretler savurdu. O anlar, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÖĞRETMEN PENDİK'E SÜRGÜN GÖNDERİLMİŞ

Görüntülerde öğretmenin, öğrenciye "Pisliksin, seni gebertirim" diyerek bağırdığı duyuldu. Yaşanan olay sonrası öğrencilerin aileleri okula giderek şikayet dilekçelerini teslim etti. Öğretmenin daha önce Maltepe'de görev yaptığı ve disiplin sorunları nedeniyle Pendik'e sürgünle gönderildiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sınıftaki öğrencinin ablası Gül Ak, "Bugün sabah saatlerinde kardeşimin arkadaşına öğretmen tarafından şiddet uygulanıyor. Aslında bu daha önce benim kardeşime ve arkadaşlarına da olmuş ama korkudan bize söyleyememişler. Bugün yaşanan olayda kardeşim dayanamayıp görüntüleri çekmiş ve eve gelip bize gösterdi. Biz de hemen okula gelip dilekçemizi verdik, şikayetimizi yaptık. Darp edilen kızın ailesi başta 'siz karışmayın, biz hallederiz' dedi ama ben susmadım" dedi.

Aynı öğretmenin kendisini de darp ettiğini iddia eden B.S., "Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum. Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenci Y.L. ise, "Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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