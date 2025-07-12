Pendik Aydos Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Pendik Aydos Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pendik Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman yolunda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, meydana gelen yangın havadan görüntülendi.

Aydos Ormanı'nda çıkan yangına ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapılırken, çevre ilçelerden gelen takviyelerle de hava desteği sağlandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer'den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri bölgedeki söndürme çalışmalarına katılarak yangına müdahale etti. Havadan görüntülenen orman yangınında ormanın çeşitli noktalarında devam eden alevler ve müdahale ekiplerinin koordineli çalışmaları kaydedildi. Yangının kontrol altına alındığını öğrenilirken, soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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