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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan asker ve güvenlik korucusu memleketlerine uğurlandı

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit Zorba'nın naaşı uçak ile memleketi Iğdır'a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanı'na götürüldü. Şehit Yıldız'ın naaşı ise helikopter ile Siirt'in Eruh ilçesine gönderildi.

Törene; Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kuvvet komutanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Korucusu Şırnak Piyade Eyp Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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