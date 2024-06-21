Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Düşen Askerimiz ve Etkisiz Hale Getirilen Teröristler
21 Haziran 2024 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Aynı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir.