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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz araç kazası sonucu şehit oldu

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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Kütahya'da oturan ailesine verildi. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

ARAÇ KAZASINDA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz araç kazasında şehit oldu

ŞEHİDİN ACI HABERİ KÜTAHYA'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ

Özkardeş'in acı haberi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Necmettin ve Necla Özkardeş çifti gözyaşlarına boğuldu.

Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli olarak görev yapan Özkardeş'in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz araç kazası sonucu şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Onbaşı Piyade 3.Sayfa Haberler

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