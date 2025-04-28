Peker Açıkalın'dan kötü haber! Hastane odasından son halini paylaştı

Komedi yapımlarının sevilen isimlerinden Peker Açıkalın, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Avrupa Yakası dizisindeki 'Gaffur' karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda saçlarını sıfıra vurarak yeni imajıyla dikkat çekmişti.

Usta komedyenin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Açıkalın, hastane odasından yaptığı esprili paylaşımda, "Dün akşam damarları bulamadılar. Nasıl bulamadılar ben de bilmiyorum. İğneyle girip adeta sondaj yaptılar" ifadelerini kullandı. Sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapmayan Peker Açıkalın, hastalığının ne olduğu konusunda ise kamuoyuna bilgi vermedi.