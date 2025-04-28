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Peker Açıkalın'dan kötü haber! Hastane odasından son halini paylaştı

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Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Hastane odasından esprili bir paylaşım yapan Açıkalın, "İğneyle girip adeta sondaj yaptılar" ifadelerini kullandı. Öte yandan ünlü oyuncu hastalığıyla ilgili henüz net bir açıklamada bulunmadı.

Komedi yapımlarının sevilen isimlerinden Peker Açıkalın, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Avrupa Yakası dizisindeki 'Gaffur' karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda saçlarını sıfıra vurarak yeni imajıyla dikkat çekmişti.

Peker Açıkalın'dan kötü haber! Hastane odasından son halini paylaştı

Usta komedyenin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Açıkalın, hastane odasından yaptığı esprili paylaşımda, "Dün akşam damarları bulamadılar. Nasıl bulamadılar ben de bilmiyorum. İğneyle girip adeta sondaj yaptılar" ifadelerini kullandı. Sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapmayan Peker Açıkalın, hastalığının ne olduğu konusunda ise kamuoyuna bilgi vermedi.

Peker Açıkalın'dan kötü haber! Hastane odasından son halini paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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