Pazardan Aldığı Patlıcanları Közlerken Uçurumdan Yuvarlandı

Pazardan Aldığı Patlıcanları Közlerken Uçurumdan Yuvarlandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli öğretmen İbrahim Ş., pazardan aldığı patlıcanları közlemek için çıktığı tepedeki alevlerin kontrolden çıkması sonucu panikle 25 metrelik uçurumdan düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan İbrahim Ş.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli bir öğretmen, pazardan aldığı patlıcanları arazide közlemek isterken çıkan yangına panikle tepki verince, 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Emekli öğretmeni itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Uydukent Sitesi'nde yaşayan emekli öğretmen İbrahim Ş. (63), pazardan aldığı patlıcanları közlemek için evinin hemen yanındaki tepelik alana çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgede bir ateş çukuru açarak patlıcanları közlemeye başlayan İbrahim Ş.'nin yaktığı ateş kısa sürede kontrolden çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevreye sıçrayan alevler, kuru otları tutuşturdu. Yangını fark eden İbrahim Ş., paniğe kapılarak bulunduğu noktadan 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Ş., olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı. Emekli öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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