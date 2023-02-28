Pazar yerinde yangın çıkaran zanlı yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bartın'da meyve ve sebze satışı yapılan sabit pazar yerinde yangın çıkaran zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Bartın'da meyve ve sebze satışı yapılan sabit pazar yerinde yangın çıkaran zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Bartın kent merkezindeki sabit kapalı pazar yerinde sabaha karşı yangın çıktı. Meyve ve sebzelerin satışa sunulduğu pazardan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın pazar alanının tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 tezgahın zarar gördüğü tespit edildi. Yangın çıkaran şahsın pazar yerinde tezgahlarda çalışan M.K. olduğu tespit edildi. Pazar yerinde yangına sebebiyet veren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlı M.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın olay yerinde ekiplerin çalışmalarına nezaret ederek bilgi aldı. - BARTIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bartın Belediyesi İtfaiye Bartın 3. Sayfa Haberler

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