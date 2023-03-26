Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazar alanına park etmiş taksiyi böyle kaldırdılar

3. Sayfa Haberleri

Pazar alanına park etmiş taksiyi böyle kaldırdılar Pazar alanında park halinde olan taksiyi elleriyle taşıdılar Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına, sabah saatlerde gelerek tezgah açmak isteyen pazarcılar sokakta park halinde olan taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı.

Pazar alanına park etmiş taksiyi böyle kaldırdılar

Pazar alanında park halinde olan taksiyi elleriyle taşıdılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de mahalle arasına kurulan semt pazarına, sabah saatlerde gelerek tezgah açmak isteyen pazarcılar sokakta park halinde olan taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı. O ilginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarına sabah saatlerinden gelen pazarcılar park halindeki bir taksi nedeniyle tezgah açamayınca aracı elleriyle taşıyarak başka bir sokağa çektiler. O ilginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title